В Одинцовском округе провели экскурсию для отряда ЮИД

Экскурсию для учащихся Большевяземской гимназии из отряда юных инспекторов движения провели 5 марта в здании Госавтоинспекции в Больших Вяземах. Мероприятие приурочили ко Дню создания ЮИД, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции организовали встречу, чтобы познакомить школьников со службой в ведомстве. Полицейские рассказали о специфике работы, различных направлениях служебной деятельности и показали, как организован рабочий процесс.

Ребята активно задавали вопросы и проявили интерес к профессии. Сотрудники ведомства подробно ответили на них и обсудили особенности обеспечения дорожной безопасности.

В завершение экскурсии представители Госавтоинспекции поблагодарили юных инспекторов за вклад в развитие движения ЮИД и участие в профилактической работе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.