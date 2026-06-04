В Одинцовском округе прошел демоэкзамен для логистов МГИМО

Демонстрационный экзамен впервые состоялся 4 июня в Университетском колледже Одинцовского кампуса МГИМО для студентов специальности «Операционная деятельность в логистике». Все выпускники группы Л-3.1 сдали итоговую аттестацию на «хорошо» и «отлично», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экзамен прошел на собственной площадке колледжа, которая предварительно получила необходимое согласование и утверждение. Демонстрационный экзамен сегодня является основной формой итоговой аттестации студентов среднего профессионального образования.

Экспертная комиссия отметила продуктивную работу участников. Студенты показали глубокую заинтересованность и уверенные знания в сфере современной логистики. Во время выполнения заданий они проработали различные аспекты логистических решений и технологий, оперативно решили практические кейсы и продемонстрировали владение ИТ-навыками.

Результаты экзамена подтвердили качество подготовки в колледже МГИМО. В образовательном процессе сочетаются академические занятия, производственные экскурсии, встречи с представителями отрасли, посещение логистической лаборатории ИМТУР МГИМО, практические тренинги и участие в профессиональных выставках.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.