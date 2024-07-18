День Казанской иконы Божьей Матери 21 июля: история, значение, традиции

В материале РИАМО вспоминаем Казанскую икону Божьей Матери и изучаем, в каких случаях к ней стоит обратиться с молитвой.

Икона Казанской Божьей Матери – одна из наиболее почитаемых у православных христиан, она относится к типа Одигитрия, то есть «указующая путь». 21 июля ежегодно отмечается большой праздник чудесного явления образа Казанской Богоматери.

История явления чудотворной Казанской иконы Божьей Матери

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В 1579 году в Казани случился масштабный пожар, который уничтожил большинство домов. Тогда же маленькой девочке Матроне приснился сон: Богородица повелела раскопать землю под ее сгоревшим домом и достать икону, которая находилась там. Матрона рассказала о своем сновидении родителям, однако те не придали никакого значения этому. Тогда Богородица вновь явилась к девочке во сне. После второго сна Матрона вместе с матерью вернулись на место, где был их дом, и нашли икону, завернутую в ткань. Она почти полностью истлела, зато икона была нетронутая – более того, она выглядела так, будто иконописец только что закончил свою работу над ней.

Икону эту отнесли в храм, и радость облетела весь город. Икона сразу явила свои чудеса – в храме находилось несколько незрячих людей, и все они вновь обрели зрение.

На месте явления иконы по указу Ивана IV (Грозного) был построен Богородицкий девичий монастырь, первой монахиней которого стала Матрона, принявшая имя Мавры.

В 1768 году императрица Екатерина II украсила оклад Казанской иконы Богородицы в Казанском Богородицком монастыре своей бриллиантовой короной.

История праздника иконы Казанской Богородицы

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У Казанской иконы Богоматери два дня памяти: празднования совершаются 21 июля в честь ее обретения в Казани в 1579 году и 4 ноября (все по новому стилю) в честь избавления Москвы от поляков в 1612 году, поскольку в этот день ополчение Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского вступило в город с Московским списком этой иконы. Предание гласит, что решающему сражению предшествовал строгий трехдневный пост и усиленная молитва. Верующие русские люди были убеждены, что победа над иностранными захватчиками была возможной лишь благодаря помощи Богоматери. С тех пор почитание Казанской иконы Божьей Матери стало общенародным.

В 1812 году Михаил Кутузов молился иконе сразу после того, как его назначили главнокомандующим. А в день празднования Казанской иконы Богоматери русские войска одержали первую победу над французами. Этой иконе приписывают помощь и в победе в Великой Отечественной войне – маршал Георгий Жуков возил образ Богородицы по фронтам.

С 2005 года 4 ноября в России отмечается еще и общегосударственный праздник – День народного единства, совпадающий с днем Защитницы русского народа.

Когда помогает Казанская икона Богоматери

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Главное правило при молитве у Казанской иконы Богоматери – искренняя вера в ее помощь и заступничество. Обращаться к Ее образу можно по самым разным поводам:

Исцеление от болезней. Сразу же после принесения иконы в Казанский храм икона начала творить чудеса: слепые становились зрячими, у женщин пропадало бесплодие и т.д.

Защита на поле боя. Икона Богоматери Казанской считается заступницей воинов, которые находятся в эпицентре сражений. Чудотворный образ помогает одерживать победы.

Помощь в выборе правильного пути. Если вы попали в трудную ситуацию и не знаете, как поступить, обратитесь с молитвой к Казанской иконе Богоматери – она обязательно поможет.

Благословение брака. Казанская Богородица оберегает семейные узы, защищает от измен.

Какие есть традиции праздника Казанской иконы Богоматери

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Праздник Казанской иконы Божией Матери является важной датой в календаре. Этот день – рубеж между осенью и зимой. В народе говорили: «Выезжай в Казанскую на колесах, а полозья в телегу клади», «До Казанской — не зима, с Казанской — не осень» и т.д.

В этот период у крестьян заканчивались сезонные работы. Осенняя Казанская в старину всегда была также сроком расчетов, договор «На Казанскую — расчет!» боялись нарушить.

Праздник иконы Казанской Богородицы считается одним из самых главных праздников для женщин. Казанская икона считается женской заступницей. К этому празднику приурочивались и запоздалые свадьбы, так как существовало древнее поверье, что сыгранные в этот день свадьбы приведут к счастливой брачной жизни.

Что можно и нельзя делать в день памяти иконы Богоматери Казанской

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Что делать можно

Молиться за себя и за своих близких.

Признаваться в любви, ходить на свидания и играть свадьбу.

Проводить водные процедуры.

Ходить в лес за ягодами.

Сделать хотя бы одно домашнее дело.

Что делать нельзя