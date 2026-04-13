В Одинцовском округе пройдет «Тотальный диктант»

Гимназия имени Е. М. Примакова станет одной из площадок ежегодной просветительской акции «Тотальный диктант», открытой для всех желающих. В этом году текст прочитает актриса кино, телеведущая и кинопродюсер Анна Пескова.

Акция направлена на популяризацию грамотности и культуры письменной речи. Она объединяет людей, неравнодушных к русскому языку, и создает атмосферу общего интеллектуального праздника.

«Тотальный диктант» также знакомит участников с творчеством современных авторов: каждый год текст для акции готовит новый писатель. Это помогает расширить литературный кругозор и пробудить интерес к чтению. Зарегистрироваться для участия можно по ссылке.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.