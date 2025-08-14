В Одинцовском филиале МГИМО стартует прием заявок на грант губернатора МО

С 15 августа стартует прием заявлений на получение гранта губернатора Московской области для первокурсников Одинцовского филиала Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел РФ (МГИМО МИД). Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Грант предоставляется пяти студентам, прошедшим конкурсный отбор, и соответствует стоимости обучения по очной форме по программам бакалавриата по направлениям «Юриспруденция», «Экономика» и «Бизнес-информатика».

Претендовать на грант могут выпускники государственных общеобразовательных организаций Московской области и автономных некоммерческих общеобразовательных организаций, учредителем которых является Московская область. Для этого необходимо поступить на первый курс Одинцовского филиала МГИМО МИД на очную форму обучения по договору об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.

С 15 августа по 1 сентября 2025 года претенденты должны представить в Одинцовский филиал МГИМО МИД заявление на участие в конкурсном отборе с приложением следующих документов:

Копия аттестата о среднем общем образовании;

Копия паспорта;

Документы (портфолио не более 10 страниц в формате PDF), подтверждающие достижения в олимпиадах Всероссийской олимпиады школьников, профиль которых соответствует направлениям указанным выше.

Конкурсный отбор будет осуществляться на основе суммы баллов единого государственного экзамена (ЕГЭ). Победителями станут претенденты с наиболее высокими баллами по дисциплинам, установленным Одинцовским филиалом МГИМО МИД. В случае равенства баллов будет учитываться сумма баллов ЕГЭ по профильным предметам и достижения в олимпиадах.

Ознакомиться с дополнительной информацией и Положением о конкурсном отборе можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявл, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.