В Одинцовской гимназии №14 прошел урок о нейросетях и цифровой безопасности

В Одинцовской гимназии №14 для учеников 9–11 классов провели занятие «Урок Цифры» по теме эволюции нейросетей и цифровой безопасности 12 января, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Занятие для старшеклассников провел преподаватель информатики. Участники познакомились с историей развития искусственного интеллекта, рассмотрели этапы появления ИИ-ассистентов и узнали, как современные системы обрабатывают текстовую и визуальную информацию.

Особое внимание уделили вопросам цифровой гигиены. Школьники обсудили феномен дипфейков и важность проверки информации, даже если она кажется достоверной. Также ребята узнали, как обучают искусственный интеллект быть вежливым и безопасным.

В завершение занятия старшеклассники получили задание — применить полученные знания на практике в турнире ИИ-ассистентов, где им предстоит обучить и настроить собственного виртуального помощника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.