В Одинцово прибыла икона Казанской Божией Матери

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Чудотворный Казанский образ Божией Матери прибыл в Георгиевский собор Одинцова, где состоится Всероссийский молебен о победе на СВО, сообщила пресс-служба Одинцовского городского округа Подмосковья.

Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома первым встретил икону, после чего состоялась Божественная литургия на территории храма.

Поклониться иконе «Казанский образ Божией Матери» прихожане смогут до 16 октября до 21:00. Жители Одинцова могут помолиться о победе российских бойцов в специальной военной операции на Украине в рамках молебна, который проходит по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

После молебна в Одинцове икону доставят в Вознесенский собор Звенигорода. Местные жители смогут присоединиться к молебну с 17 октября.

Ранее сообщалось, что жители Чехова поучаствовали во Всероссийском молебне. Икона Казанской Божией Матери находилась в городском округе в течение двух дней — с 12 по 13 октября.