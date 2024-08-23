В Одинцово две школы вошли в топ лучших школ Подмосковья
Фото - © пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
С 2016 года в Подмосковье ведется учет лучших школ. В этом году Одинцовский лицей № 10 (базовая школа Российской академии наук) занял второе место в рейтинге топовых общеобразовательных учреждений — его огласили 22 августа на педагогическом форуме, который прошел в доме правительства Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Лучшими школами региона стали Сергиево-Посадский физико-математический лицей, Одинцовский «Десятый лицей», гимназия № 16 «Интерес» в Люберцах.
Абсолютным лидером в образовании стала Областная Гимназия им. Е. М. Примакова, разделившая победу с физтех-лицеем им. П. Л. Капицы.
«Особенно хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не привилегированность, а то, что они всегда открыты. Благодарен и другим нашим средним образовательным учреждениям, которые не стесняются предлагать новое, не стесняются учиться, не стесняются искать и улучшать свои показатели», — подчеркнул губернатор региона Андрей Воробьев.
Один из ключевых показателей школьной успеваемости — единый государственный экзамен. В этом году в Одинцовском округе 100 баллов по разным предметам набрали более 50 человек.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.
При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.