В Одинцово две школы вошли в топ лучших школ Подмосковья

С 2016 года в Подмосковье ведется учет лучших школ. В этом году Одинцовский лицей № 10 (базовая школа Российской академии наук) занял второе место в рейтинге топовых общеобразовательных учреждений — его огласили 22 августа на педагогическом форуме, который прошел в доме правительства Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Лучшими школами региона стали Сергиево-Посадский физико-математический лицей, Одинцовский «Десятый лицей», гимназия № 16 «Интерес» в Люберцах.

Абсолютным лидером в образовании стала Областная Гимназия им. Е. М. Примакова, разделившая победу с физтех-лицеем им. П. Л. Капицы.

«Особенно хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не привилегированность, а то, что они всегда открыты. Благодарен и другим нашим средним образовательным учреждениям, которые не стесняются предлагать новое, не стесняются учиться, не стесняются искать и улучшать свои показатели», — подчеркнул губернатор региона Андрей Воробьев.

Один из ключевых показателей школьной успеваемости — единый государственный экзамен. В этом году в Одинцовском округе 100 баллов по разным предметам набрали более 50 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.