В Одинцове прошел региональный IT-фестиваль

Региональный навигационный IT- и медиа-фестиваль прошел на базе одинцовского образовательного центра «Логос». Это часть образовательного проекта «предпрофессиональные классы». Участники — школьники, студенты вузов и колледжей, а также представители работодателей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мы развиваем два направления — медиа и IT. Для этого организовали медиакласс, медиацентр. Наши ученики благодаря партнерам — работодателям и образовательным учреждениям — готовятся сразу под запросы их следующего карьерного шага», — рассказала директор образовательного центра «Логос» Дина Арчугова.

Фестиваль поможет школьникам найти то направление, в котором им интереснее развиваться. В кабинетах учебного центра прошли мастер-классы по журналистике, искусственному интеллекту, программированию и даже актерскому мастерству — его провели педагоги из школы актерского мастерства Юлии Ткач. Презентацию провели институт современного искусства, Институт развития образования, Корпоративный институт развития образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.