В Одинцове ко Дню защитника Отечества покажут спектакль «Неизвестный солдат»

23 февраля в Большом зале культурного центра имени Любови Орловой в Звенигороде, Одинцовский г. о., состоится показ спектакля «Неизвестный солдат», приуроченный ко Дню защитника Отечества, об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Спектакль «Неизвестный солдат» — это реальные непридуманные истории. Он основан на дневниках и письмах воинов, во время Великой отечественной войны защищавших родную землю. Линии жизни нескольких неизвестных солдат, обычных молодых ребят, пересекаются в пространстве спектакля и раскрывают судьбы многих их сверстников, прошедших через страшные испытания, но сохранивших любовь к жизни, дружбу, надежды на лучшее.

Постановка театра РОСТА, художественный руководитель заслуженная артистка России Нонна Гришаева. Автор инсценировки и режиссер Рамазан Шахбанов. Роли исполняют: Илья Ильиных, Иван Кондрашин, Павел Стонт, Владислав Калашников, Семен Газиев, Артур Мхитарян.

Начало спектакля в 17:00, продолжительность 1 час 20 минут без антракта. 12+

Подробная информация и билеты на сайте Мособлкино. Билеты доступны по программе «Пушкинская карта».

Адрес: Московская область, Одинцовский г. о., г. Звенигород, ул. Московская, дом 11, культурный центр им. Любови Орловой (Большой зал).

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