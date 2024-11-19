Экс-сотрудник СБУ рассказал о сожженных в Одессе в 2014 году коллегах

Экс-сотрудник СБУ Александр Мазур рассказал РИА Новости о сожженных в одесском Доме профсоюзов в 2014 году украинских силовиках, которые выступали против майдана в Киеве

«Может быть, я это в первый раз сообщу, но в Доме профсоюзов многие трупы… Это те сотрудники СБУ, которые выполняли свой долг, которые защищали свою страну. Их просто слили, привели в Дом профсоюзов и там уничтожили», — рассказал Мазур.

Мазур — пенсионер СБУ, осужден в ДНР за шпионаж в пользу украинских спецслужб.

В Одессе в 2014 году националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись выступавшие против государственного переворота в Киеве активисты. Жертвами трагедии стали 48 человек, более 250 пострадали.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что любая новая власть на Украине начнется с казни бывших представителей власти в Киеве.