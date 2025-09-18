В образовательных учреждениях Домодедова прошли дни открытых дверей

В Домодедовской школе № 1 прошел день открытых дверей, который привлек множество родителей и учеников. Это событие дало возможность узнать о дополнительных образовательных программах, предлагаемых учебным заведением, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Очень приятно, что многие желают записаться в наши дополнительные кружки, как на платной, так и на бесплатной основе. Выбор большой по всем направлениям — спортивным, художественным и учебным. Очень много у нас направлений, включая английский и китайский языки, спортивную гимнастику», — сказала директор школы Светлана Абрамкина.

В этом учебном году в школе будут работать 86 бесплатных кружков. Людмила Сучкова, мама двоих школьников, призналась, что день открытых дверей помог понять, какие направления могут подойти для развития ее детей.

На дне открытых дверей кружки представили свои программы в виде презентаций, что дало возможность каждому попробовать себя в различных направлениях и сразу записаться. Учащиеся, имеющие интересные увлечения, будут приходить в школу с еще большим желанием.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.