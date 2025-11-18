В образовательных и спортучреждениях Дмитрова работает искусственный интеллект

Современные цифровые технологии активно внедряются в повседневную работу социальных учреждений. Проекты с использованием искусственного интеллекта уже анализируют два направления — это организация школьного питания и мониторинг работы спортивных объектов округа. Так, во всех образовательных и спортучреждениях Дмитровского округа работает искусственный интеллект, сообщает пресс-служба администрации округа.

Во всех образовательных учреждениях округа через мобильное приложение «Проверки Подмосковья» работает система контроля питания. Сотрудники ежедневно фотографируют готовые блюда и загружают снимки в систему. Искусственный интеллект анализирует изображения, распознает блюда и автоматически сравнивает их с утвержденным на ближайшие 10 дней меню от Роспотребнадзора. Это позволяет обеспечить соответствие рациона установленным нормам.

Проект «Умный ФОК» на основе ИИ работает в шести физкультурно-оздоровительных комплексах Дмитровского округа. Технология позволяет автоматически отслеживать посещаемость, анализировать загрузку объектов и контролировать качество проведения занятий.

Проекты являются частью масштабной цифровизации Московской области, о чем рассказал на форуме «Цифровые решения» губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Проекты с искусственным интеллектом в образовании и спорте показывают, как цифровые технологии меняют к лучшему жизнь в нашем округе. Мы не просто внедряем инновации, а создаем умную среду, где технологии служат для решения конкретных задач — от контроля качества школьных обедов до анализа работы спорткомплексов», — подчеркнул значимость проектов глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Сегодня в регионе успешно реализуется 41 проект с использованием искусственного интеллекта — от голосовых помощников и систем фото- и видеоаналитики до работы с текстом и генеративного ИИ. Эти технологии уже сегодня меняют качество жизни людей, делая государственные услуги более доступными и эффективными.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.