В ОАЭ массово задерживают людей за видео ударов Ирана в соцсетях

В Абу-Даби сотрудники полиции задержали 45 человек за съемку и публикацию видеороликов на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке, сообщает Life.ru .

«Полиция Абу-Даби задержала 45 человек разных национальностей за то, что они снимали разные локации на фоне происходящих событий и публиковали клипы в социальных медиа», — пишет издание Khaleej Times.

Среди задержанных — представители Бангладеша, Вьетнама, Египта, Индии, Ирана, Камеруна, Непала, Пакистана и Филиппин.

В полиции ОАЭ считают, что опубликованные в соцсетях видеоматериалы «могли содержать ложные данные и вводить аудиторию в заблуждение». На кадрах были развертывания систем ПВО ОАЭ или последствия иранских атак на различные объекты.

Кроме того, силовики утверждают, что часть видео были сгенерированы с помощью искусственного интеллекта.

Утром 28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран начал обстреливать еврейское государство и другие страны, где есть американские военные базы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.