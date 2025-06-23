В Новосибирском зоопарке впервые родились детеныши бинтуронга

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В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило появились на свет детеныши бинтуронгов, которых иногда называют «кошачьими медведями», сообщает пресс-служба зоосада в Telegram-канале .

Зоопарку первому в России удалось получить потомство этих животных. Всего родились два детеныша.

Появление на свет этих малышей — важное событие, ведь бинтуронги — редкий вид. Им присвоен статус «Уязвимый». Эти животные внесены в Красную книгу Международного союза охраны природы.

Бинтуронги живут в Новосибирске уже 15 лет. В данный момент там содержатся две пары этих животных.

Между тем детенышу западной равнинной гориллы в Московском зоопарке выбрали имя. Малыша назвали Квито.