Детенышу западной равнинной гориллы в Московском зоопарке выбрали имя Квито

Жители столицы выбрали имя для детеныша западной равнинной гориллы в Московском зоопарке. Малыша назвали Квито, сообщает пресс-служба зоопарка.

Друзья, у нашего малыша равнинной гориллы теперь есть имя! Его выбрали пользователи проекта «Активный гражданин»», — говорится в сообщении.

Всего в голосовании приняли участие свыше 216 тыс. человек. Москвичам было предложено 5 вариантов имен, тесно связанных с африканской культурой. Около 35% горожан высказались за вариант Квито — в честь города в Анголе, где сохранилась устойчивая популяция западных равнинных горилл.

Еще 25% участников электронного голосования выбрали имя Зубери, что на языке суахили оно означает «сильный» или «могучий». Замыкает топ-3 имя Куанго, отсылающее к названию реки в бассейне Конго. Данный вариант выбрали 18% москвичей.

Ранее стало известно, что манул Тимофей, проживающий в Московском зоопарке, завершил процесс разжировки к лету. На сегодняшний день вес палласова кота составляет 3,7 кг.