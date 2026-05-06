В Новосибирске семья пожаловалась на выдачу тела без одежды

В Новосибирске родственники умершей мусульманки заявили о нарушении этических норм при выдаче тела из морга и направили обращение в бюро судебно-медицинской экспертизы, сообщает Om1 Новосибирск .

После смерти бабушки семья столкнулась с рядом спорных ситуаций. Родственница покойной Алия М. рассказала, что вскоре после вызова экстренных служб ей звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками бюро судебно-медицинской экспертизы, и предлагали услуги по организации похорон. От предложений она отказалась.

Семья, исповедующая ислам, рассчитывала избежать вскрытия, однако тело направили в бюро. При опознании родственников смутили условия хранения: по словам Алии, тело было накрыто прозрачной загрязненной полиэтиленовой пленкой.

Когда тело вывозили из морга для доставки в мечеть, родственники обнаружили, что оно полностью обнажено, при этом рядом находились посторонние мужчины.

«В этот момент мы испытывали дикую боль, стыд, унижение, безысходность и желание защитить бабушку. Нам и так было очень трудно принять вскрытие, а выдача голого тела подтвердила бесчеловечное отношение со стороны судмедэкспертизы», — рассказала Алия.

Родственники расценили произошедшее как неуважение к умершей и ее религиозным традициям. В ответе бюро указано, что по внутренним регламентам сотрудники не обязаны одевать тела после вскрытия — это делают родственники или представители ритуальных служб после выдачи.

