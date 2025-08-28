В Новосибирске помогают инвалидам после инцидента в июле

В новосибирском метрополитене начали размещать стикеры с номером телефона для вызова помощи людям с ограниченными возможностями передвижения после инцидента в июле, сообщает Om1 Новосибирск .

Тогда пассажир с заболеванием ног, использующий костыли, был вынужден садиться прямо на пол из-за сильной боли. Сотрудники метрополитена предложили помощь, однако не смогли предоставить четкую информацию о времени ожидания и характере помощи. До станции «Площадь Маркса» мужчину сопровождали неравнодушные попутчики, столкнувшиеся с неисправностью подъемника в ТЦ «Grani», требующего постоянного удерживания кнопки для работы.

После публикации инцидента городская администрация и руководство метро провели внутреннее разбирательство. Было установлено, что в городе действует система сопровождения для маломобильных граждан. Для оперативного прибытия помощи рекомендуется предварительно звонить по номеру 222–49–80.

Новые наклейки, размещенные на входах в метро, призваны донести эту информацию до всех, кому она может быть необходима. Услуга сопровождения работает круглосуточно, ее обеспечивают 120 сотрудников.