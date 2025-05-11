В новом молдавском учебнике по истории для старшеклассников рассказывается про приднестровский конфликт. Там написано, что в нем якобы друг с другом «воевали» Кишинев и РФ, но это не так, сообщает РИА Новости .

В учебнике написано, что приднестровский конфликт якобы оказался «войной за сохранение территориальной целостности и независимости Республики Молдова». Согласно пособию, сторонами столкновения были Кишинев и РФ, «поддержавшая самопровозглашенную 2 сентября 1990 года Приднестровскую Молдавскую Республику».

На самом деле ситуация обстояла иначе. В 1992 году боевые действия начались между вооруженными формированиями Приднестровской Молдавской Республики и республики Молдавии. Причина конфликта в том, что новое руководство Молдавской ССР в 1989 году провозгласило планы о выходе из состава СССР и объединения с Румынией. Люди, жившие в Гагаузии и Приднестровье, были не согласны с такой позицией.

Ранее сообщалось, что в учебниках истории Молдавии американские бомбардировщики, атакующие город Плоешти в Румынии, выдали за советские. В Кишиневе назвали критику «дезинформацией».