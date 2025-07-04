В Новокузнецке на реке Аба заметили черепаху, живущую вместе с утками

В социальных сетях Кузбасса местные жители начали говорить о том, что в местной реке была замечена черепаха, сообщает Сiбдепо .

Данной новостью очевидцы начали делиться 4 июля. Однако многие сомневаются в безопасности нового гостя и заладится вопросом, откуда в реке могла взяться черепаха и сможет ли она выжить там.

Так, в Telegram-канале появилось видео от одного из местных жителей, которому удалось заснять неожиданного гостя. Автор сообщения заявляет, что черепаха поселилась в Новокузнецке на реке Аба и живет вместе с утками. Находившаяся рядом во время съемки видео женщина была очень шокирована новостью и выразила свои эмоции одним словом.

«Кошмар», — говорится в ролике.

Между тем, жители Кемеровской области публикуют в Сети фотографии коров на детской площадке рядом с санаторием «Борисовский»: животные стоят там каждое лето и едят траву.