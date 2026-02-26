В Ногинске стартовал сезон лиги КВН Богородского округа

Первая игра Богородского сезона лиги КВН прошла 25 февраля в районном доме культуры Ногинска. На сцене выступили семь команд, а победителями стали три коллектива, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Темой вечера стала «Лучший город земли». Она задала тон выступлениям и стала основой для шуток, миниатюр и музыкальных номеров. Каждая из семи команд представила собственный стиль и авторский материал.

Зрители активно поддерживали участников, реагировали на остроты и сценки и не скрывали эмоций. По отзывам гостей, команды показали яркую актерскую игру, динамичные номера и оригинальные находки. Финальные аплодисменты долго не смолкали.

По итогам игры победу разделили три коллектива: «Нам снова 15» — малая сборная Богородского округа, «Ямкино village» — малая сборная СДК Ямкино и «Придумайте сами» из Ногинского колледжа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.