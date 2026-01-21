сегодня в 18:41

В Ногинске открыли стену памяти бойца Дениса Пудовкина в центре образования

В центре образования «Богородский» в Ногинске 20 января открыли стену памяти, посвященную подвигу прапорщика Дениса Пудовкина, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На церемонии присутствовали отец Дениса Евгений Пудовкин и тренер Владимир Федорцов. Они поделились воспоминаниями о герое и ответили на вопросы учащихся.

Денис Пудовкин, офицер управления «В» («Вымпел») центра специального назначения ФСБ России, погиб при освобождении заложников во время теракта в Беслане. За проявленное мужество он был посмертно награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

После официальной части участники встречи продолжили общение за чаепитием.

