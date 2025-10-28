В Ногинске благоустроят парк «Волхонка»

сегодня в 14:46

Работы в парке «Волхонка» в Ногинске Богородского округа начнутся уже в этом году. Планируется расширить территорию дендрария, добавить спортивную инфраструктуру на открытом воздухе, места для спокойного отдыха и досуга. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Парк на Волхонке — это уникальное место в округе, памятник природы областного значения и одна из точек притяжения туристов. Этот заповедный природный уголок полюбился жителям всех возрастов.

«Зону дендрария сделают научно-образовательным кластером. Площадь увеличится в три раза — до 5,5 га. Особенно ценно, что жители проявили необыкновенную активность, участвуя в обсуждениях проекта благоустройства. Завершить работы планируется в следующем году», — отметил глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Наличие памятников исторического, культурного и духовного наследия, экологически чистые территории — все это создает предпосылки для создания мощного кластера в индустрии отдыха и путешествий в Московской области. Подмосковный туризм все больше становится популярным для жителей.

Богородский городской округ богат историческими памятниками и живописными местами, которые непременно стоит посетить каждому путешественнику: Ногинский музейно-выставочный центр, Почтовую станцию Богородск, Дом-музей семьи Арсения Ивановича Морозова, Богоявленский собор и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.