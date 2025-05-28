В ННГУ не стали продлевать трудовой договор с матерью живодера

сегодня в 18:41

Ученый совет ННГУ проголосовал против избрания матери живодера на должность

На заседании Ученого совета ННГУ почти все участники проголосовали против избрания Галины Петровой на должность профессора кафедры уголовного права и процесса юридического факультета, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на Telegram-канал главного редактора агентства «Стационар-Пресс» Алексея Никонова.

В результате университет принял решение не продлевать с ней трудовой договор.

Следует отметить, что она приходится матерью лицу, подозреваемому в совершении актов жестокости по отношению к животным.

В квартире, где они проживали, волонтеры обнаружили останки кошек и собак.