В ННГУ не стали продлевать трудовой договор с матерью живодера
Ученый совет ННГУ проголосовал против избрания матери живодера на должность
На заседании Ученого совета ННГУ почти все участники проголосовали против избрания Галины Петровой на должность профессора кафедры уголовного права и процесса юридического факультета, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на Telegram-канал главного редактора агентства «Стационар-Пресс» Алексея Никонова.
В результате университет принял решение не продлевать с ней трудовой договор.
Следует отметить, что она приходится матерью лицу, подозреваемому в совершении актов жестокости по отношению к животным.
В квартире, где они проживали, волонтеры обнаружили останки кошек и собак.