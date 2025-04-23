Изверга раскрыли: нижегородцы нашли квартирную живодерню психа из ННГУ

В Нижнем Новгороде зоозащитники и силовики попали в квартиру местного жителя, которого подозревали в издевательствах над животными. В жилье мужчины нашли множество трупов щенков и котят, в том числе расчлененные, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на активистку Лару Саплину.

Части тел питомцев были расфасованы по банкам и убраны в холодильник. На банках были написаны клички и даты, предположительно, смерти животных.

NN.Ru добавляет, что живодерня находилась в квартире бывшего сотрудника Нижегородского государственного университета имени Лобачевского (ННГУ), который жил вместе с мамой. После поимки мужчину увезли в больницу для душевнобольных.

Активисты заявили, что предполагаемый живодер уже попадал в их поле зрения. Ранее он жил с матерью под Балахной, откуда тоже вывозили изувеченных собак и кошек.

Трупы животных отправили на экспертизу. Следственные органы уведомлены о нахождении живодерни.