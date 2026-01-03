В Нью-Йорке проходит протест против военной операции США в Каракасе

Сотни человек собрались в субботу на Таймс-сквер в Нью-Йорке на протест против военной операции США в Венесуэле, сообщает РИА Новости .

На протесте звучат лозунги «перестаньте бомбить Венесуэлу» и «руки прочь от Венесуэлы».

Отмечается, что многие пришли с плакатами в поддержку латиноамериканской страны, часть — с ее флагами.

Пентагон сообщил, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о начале военной операции против Венесуэлы 2 января в 22:46 по восточному времени. В рамках пресс-конференции после атаки на Каракас Трамп сообщил, что произошедшее с венесуэльским президентом Николасом Мадуро может произойти с каждым.

Глава Белого дома назвал военные действия против Венесуэлы серьезным предупреждением для всех государств. По его словам, это сигнал тем, кто решит посягнуть на суверенитет Соединенных Штатов Америки. Если это произойдет, то их может постигнуть аналогичная судьба.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.