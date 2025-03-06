В Нижнем Новгороде успешно прооперировали геккона
Геккону в Нижнем Новгороде потребовалась операция из-за фолликулярного стаза
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В ветеринарную клинику Канавинского района Нижнего Новгорода поступил эублефар (геккон), ему была успешно проведена хирургическая операция, сообщает ИА «Время Н».
По информации из Telegram-канала Государственного ветеринарного управления, у питомца отмечались ухудшение аппетита и увеличение целома.
После проведения ультразвукового исследования был установлен диагноз — фолликулярный стаз, отметили специалисты.
Ветеринарные врачи успешно провели хирургическую операцию. В настоящее время состояние геккона оценивается как удовлетворительное.