В Нижнем Новгороде спасли кота, которого переехал трамвай

В Нижнем Новгороде волонтеры спасли кота, попавшего под трамвай. Добровольцы приняли непростое решение и начали борьбу за жизнь Сапсана, сообщает ИА «Время Н» .

Ветеринарам не удалось сохранить задние лапы животного, но кот остался жив и сейчас восстанавливается в стационаре, рассказали представители приюта «Сострадание НН» в социальных сетях.

«Кота нашли около трамвайных путей и принесли в госпиталь. Мы приняли сложное решение — забрать его под нашу опеку. Решение действительно непростое, но безвыходное. Врачи госпиталя назвали котика Сапсан», — добавили они.

Пострадавшему коту ампутировали задние лапы и часть хвоста. Сейчас состояние животного улучшилось, он находится в боксе и проходит курс антибиотикотерапии. Работники приюта планируют изготовить 3D-протезы и активно собирают средства для продолжения лечения своего подопечного.