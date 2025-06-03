В Нижнем Новгороде показали новую технологию биометрической идентификации
В рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР») в Нижнем Новгороде специалисты продемонстрировали инновационную систему биометрической идентификации, которая считывает вены человека на ладони. Об этом сообщает ИА «Время Н».
Представленная технология использует инфракрасную камеру для сканирования венозного рисунка ладони человека. Директор по продажам компании BioSmart Ольга Кочерова пояснила принцип работы устройства: система анализирует уникальный рисунок вен, который формируется при инфракрасном подсвечивании ладони. Полученное изображение преобразуется в математический шаблон, который затем привязывается к конкретному пользователю.
Данное биометрическое решение стало одной из технологических новинок, представленных на конференции «ЦИПР» в этом году.
Кочерова отметила, что подобные приспособления будут использовать для контроля доступа к тому или иному объекту. Аналогичный проект, но первого поколения, уже есть в нижегородском аэропорту.
Ранее на «ЦИПР» представили первый пилотажный стенд для моделирования гражданских самолетов, полностью разработанный на российских технологиях.