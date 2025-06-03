В Нижнем Новгороде показали новую технологию биометрической идентификации

В рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР») в Нижнем Новгороде специалисты продемонстрировали инновационную систему биометрической идентификации, которая считывает вены человека на ладони. Об этом сообщает ИА «Время Н» .

Представленная технология использует инфракрасную камеру для сканирования венозного рисунка ладони человека. Директор по продажам компании BioSmart Ольга Кочерова пояснила принцип работы устройства: система анализирует уникальный рисунок вен, который формируется при инфракрасном подсвечивании ладони. Полученное изображение преобразуется в математический шаблон, который затем привязывается к конкретному пользователю.

Данное биометрическое решение стало одной из технологических новинок, представленных на конференции «ЦИПР» в этом году.

Кочерова отметила, что подобные приспособления будут использовать для контроля доступа к тому или иному объекту. Аналогичный проект, но первого поколения, уже есть в нижегородском аэропорту.

Ранее на «ЦИПР» представили первый пилотажный стенд для моделирования гражданских самолетов, полностью разработанный на российских технологиях.