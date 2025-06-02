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Первый российский пилотажный стенд представили на «ЦИПР» в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» был представлен первый пилотажный стенд для моделирования гражданских самолетов, полностью разработанный на российских технологиях, сообщает RuNews24.ru .

Центр инженерных и технологических моделей «Экспонента» презентовал на ЦИПР-2025 прототип пилотажного стенда для полунатурного моделирования самолетов SJ-100 и МС-21. Это первая в России система, полностью разработанная на отечественных инженерных технологиях.

Стенд включает сложные модели ключевых подсистем: от комплексной системы управления до динамики полета. Все модули реализованы в российской инженерной среде Engee, которая приходит на смену использовавшейся десятилетиями в авиации системе MATLAB/Simulink.

Аппаратная часть построена на комплексе КПМ РИТМ — российском аналоге Speedgoat и National Instruments. Для визуализации применяется движок Unigine вместо Unreal Engine, а интерфейсы авионики созданы с помощью «ПрагмаСофтСтудия» — замены Scade Display.

Разработка стала результатом кооперации «Экспоненты» и ПАО «Яковлев» и вызвала большой интерес у участников форума. Посетители могли наблюдать в реальном времени моделирование полета МС-21 и взаимодействие с цифровыми интерфейсами.

Стенд может использоваться в обучении пилотов, отработке сложных режимов и тестировании бортовых систем.