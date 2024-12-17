В Нижнем Новгороде ищут сообщников мужчины, сотрудничавшего с ГУР МО Украины
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В Нижегородской области был арестован человек, подозреваемый в сотрудничестве с иностранными разведслужбами. Теперь правоохранители ищут его сообщников, сообщает pravda-nn.ru.
По данным УФСБ, он начал взаимодействовать со спецслужбой Украины, которая угрожает российской безопасности. Подозреваемый предложил план подрыва зданий промышленного предприятия в Нижнем Новгороде.
В ходе обыска в его квартире сотрудники УФСБ нашли и изъяли электронные устройства, содержащие важную информацию.
В настоящее время в регионе проводятся оперативно-следственные действия, направленные на выявление возможных соучастников и дополнительной информации о его деятельности. Все действия правоохранительных органов сфокусированы на предотвращении угроз и установлении всех обстоятельств дела.
Ранее сообщалось, что сотрудники УФСБ России по Нижегородской области задержали местного жителя, который имел связь с иностранными спецслужбами Украины на основе конфиденциального сотрудничества.