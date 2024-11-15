сегодня в 21:43

В Нижнем Новгороде идет подготовка к мощным снегопадам

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале рассказал, что мэрия города ведет активную подготовку к предстоящим мощным снегопадам, сообщает pravda-nn.ru .

Сегодня мэр провел встречу с представителями ассоциации 5 ДУКов и главами районов, территории которых обслуживаются домоуправляющими компаниями, чтобы обсудить эффективность работы коммунальных служб в преддверии зимнего сезона.

ДУКи увеличили количество техники и работников, готовых приступить к уборке города во время снегопадов. Шалабаев дал указание предоставить главам районов карту выполнения работ с указанием всех необходимых ресурсов — паспорт готовности.

«Скажем прямо, серьезной проверки непогодой еще не было. Быть готовыми нужно именно к сильным снегопадам», — подчеркнул глава Нижнего Новгорода.

Между тем в Московском регионе снежный покров достигает почти 7 сантиметров в высоту.