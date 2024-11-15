Тишковец: высота снежного покрова в Московском регионе достигает 7 см

«Снежный покров сформировался в Москве третий раз за осень», — написал Тишковец в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в результате ночных и утренних снегопадов на метеостанции ВДНХ зафиксировали высоту снега в 3 см, в то время как климатическая норма предполагает 6 см.

Синоптик добавил, что в Московской области на всех метеорологических станциях отмечается наличие снежного покрова, варьирующегося от 1 см в Волоколамске до 7 см в Кашире.

Ранее главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, когда в Москву придет зима.