Тишковец: высота снежного покрова в Московском регионе достигает 7 см
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Высота снежного покрова на территории Московского региона составляет почти 7 см, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Снежный покров сформировался в Москве третий раз за осень», — написал Тишковец в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что в результате ночных и утренних снегопадов на метеостанции ВДНХ зафиксировали высоту снега в 3 см, в то время как климатическая норма предполагает 6 см.
Синоптик добавил, что в Московской области на всех метеорологических станциях отмечается наличие снежного покрова, варьирующегося от 1 см в Волоколамске до 7 см в Кашире.
Ранее главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, когда в Москву придет зима.