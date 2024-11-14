Синоптик рассказал, когда в Москву придет зима

В текущем году зима придет в российскую столицу после 23 ноября, ожидается понижение температуры воздуха до отрицательных средних суточных значений, сообщила главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«По народным приметам, в Средней полосе России зима устанавливается после Михайлова дня, 21 ноября. А это значит, что приходят морозы и землю укрывает снег», — написала Позднякова в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что в прошлом году снежный покров в Москве образовался утром 22 ноября, а к концу месяца его высота составила 18 см. В конце заключительного осеннего месяца средняя суточная температура воздуха составляла от минус 2 до минус 7 градусов.

Синоптик добавила, что в 2024 году погода может развиваться по схожему сценарию. После 23 ноября температура воздуха начнет понижаться до отрицательных средних суточных значений.