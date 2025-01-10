В Нижнем Новгороде чиновники получили условные сроки за гибель человека

Главе Нижегородского района и его заместителю дали условные сроки за халатность

Экс-глава Ленинского района Нижнего Новгорода Александр Кулагин и его первый заместитель Максим Кулагов получили 2,5 года и полтора года условно за гибель человека в открытом люке, сообщает pravda-nn.ru .

Как уточняется в сообщении, в сентябре 2022 года чиновникам было поручено благоустроить территорию по улице Суздальской, где ранее находился рынок, однако они проявили халатность. Необходимого обследования территории на предмет опасных объектов не произвели, в результате в открытый колодец упал молодой человек 18 лет, который погиб.

Уголовное дело о халатности, повлекшей смерть человека, было возбуждено в феврале 2024 года.

Помимо условных сроков лишения свободы, виновные не смогут занимать муниципальные должности в течение двух лет.