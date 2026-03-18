В Нижегородской области 12,8 тыс школьников окончат 11 класс

Последний звонок в Нижегородской области пройдет 26 мая 2026 года

В Нижегородской области последний звонок в 2026 году состоится 26 мая. В этом году 11 класс оканчивают 12,8 тысячи школьников, сообщает pravda-nn.ru .

Дату проведения последнего звонка рекомендовал Минпросвещения России. Информацию подтвердили в министерстве образования Нижегородской области.

Выпускные вечера запланированы после 27 июня — к этому времени школьники завершат сдачу экзаменов. При этом образовательные учреждения вправе самостоятельно определить конкретные даты торжеств.

В 2026 году 9 класс в регионе оканчивают 33,4 тысячи учеников, 11 класс — 12,8 тысячи человек.

