В наццентре «Россия» в Москве 2–5 декабря состоится международный форум #МЫВМЕСТЕ

Со 2 по 5 декабря в национальном центре «Россия» в Москве состоится международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ с вручением международной премии за вклад в развитие гражданского общества и решение социальных проблем «#МЫВМЕСТЕ». Об этом сообщает пресс-служба Росмолодежи.

#МЫВМЕСТЕ — ключевой форум в сфере добровольчества и общественной деятельности, который в 2025 году отмечает пятилетие и посвящен Году защитника Отечества.

Форум объединит добровольцев, НКО и партнеров, чтобы показать, как гражданские инициативы стали опорой страны, обсудить новые формы поддержки участников СВО и их семей, укрепить единство и сохранить память о подвиге защитников.

Форум объединит более 10 тыс. участников из всех регионов России и более 40 стран мира, включая лидеров добровольческих организаций из стран СНГ, БРИКС, Азии, Африки и Латинской Америки. В их числе: добровольцы, военнослужащие, участники программы гуманитарных миссий, представители патриотических объединений, в том числе из приграничных областей, лауреаты премии, представители «Движения Первых», некоммерческих организаций, бизнеса, органов власти и медиа.

Регистрация на форум проходит на платформе Добро.рф по ссылке: dobro.ru/event/11330993 для всех участников, для участников делегаций субъектов РФ — до 25 октября 2025 года.

Участникам региональных делегаций будет предоставлено питание, проживание и сувенирная продукция. Проезд обеспечивается за счет направляющей стороны.