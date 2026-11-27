В библиотеке Веселевской школы Наро-Фоминского городского округа 26 ноября прошел урок «Дружба не знает границ» для четвероклассников. Занятие организовали в рамках школьного плана профилактики деструктивного поведения несовершеннолетних. Вместо лекции детям предложили прочитать и обсудить короткие жизненные истории.

Школьники поговорили о мальчике, который после переезда в незнакомый город столкнулся с языковым барьером, о девочке, побоявшейся пойти на праздник из-за страха быть отвергнутой, и о верности старого пса.

Вместе с библиотекарем дети рассуждали, почему человек, который чем-то отличается, не становится чужим, как рассказать о своем одиночестве и что делать, если одноклассника регулярно не принимают в игры. Ученики высказывали собственные мнения, а не давали заученные ответы.

В завершение каждый участник нарисовал свою «границу дружбы». Обсуждение рисунков показало, что представления детей о личных границах схожи. Четвероклассники пришли к выводу, что настоящая дружба возможна там, где человека уважают, не обижают и принимают таким, какой он есть.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал напутствие подрастающему поколению. Он подчеркнул, что важно преодолевать сложности.

«Пока мы едины — мы непобедимы. Я считаю, что в жизни важно умение чувствовать плечо близкого человека, члена семьи, друга или подругу. А это всегда очень важно, потому что каждый из нас проходит через разные сложности. Кого-то эти сложности ломают, в наши планы ломаться не входит. А это значит, <…> что у каждого человека должен быть характер и единомышленники», — сказал Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN.