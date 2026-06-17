В Наро-Фоминском округе прошли учения в больнице

Тактико-специальные учения по ликвидации условного пожара прошли в терапевтическом корпусе Наро-Фоминской больницы. Медперсонал и службы отработали действия при чрезвычайной ситуации в ночное время и эвакуацию пациентов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По сценарию в три часа ночи в терапевтическом корпусе произошла условная чрезвычайная ситуация — начался пожар. Сотрудники больницы должны были оперативно отреагировать и действовать по заранее отработанному алгоритму. Основная задача — не допустить паники и обеспечить безопасность пациентов и персонала.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.