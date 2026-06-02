В Наро-Фоминске врачам рассказали, как не стать жертвой телефонных мошенников

Врачам из больницы в Наро-Фоминске разъяснили, как избежать обмана со стороны телефонных аферистов. Для сотрудников медицинского учреждения лекцию провел первый замгородпрокурора Денис Селуянов, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Он подчеркнул, что в Наро-Фоминском округе каждое пятое преступление сейчас совершается с использованием дистанционных технологий — это 20% от общего числа правонарушений. Преступники представляются работниками банка, ФСБ, Банка России или Росфинмониторинга, запугивают людей и под психологическим давлением заставляют их переводить деньги, оформлять кредиты и продавать жилье.

Денис Селуянов неоднократно повторил ключевое правило: не разговаривайте с этими людьми. Заслышали «безопасный счет» или просьбу продиктовать код из СМС — немедленно повесьте трубку. Реальные сотрудники спецслужб никогда не обращаются к гражданам с подобными требованиями.

Замгородпрокурора призвал медиков сохранять бдительность самим и обязательно предупредить пожилых родственников, которые находятся в группе особого риска.