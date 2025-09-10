В Наро-Фоминске прошел зональный турнир по настольному теннису среди долголетов

В спортивной школе «Наро-Фоминск» имени Шалимова состоялся зональный этап областного турнира по настольному теннису среди участников проекта «Активное долголетие». В соревнованиях приняли участие представители западного Подмосковья, которые продемонстрировали свою волю к победе и любовь к спорту. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

На турнир прибыли четыре команды, представляющие города — Можайск, Волоколамск, Рузу и Наро-Фоминск. Всего за теннисные столы вышли 20 человек, каждый из которых стремился показать свои лучшие навыки и завоевать право на участие в финальном этапе турнира.

По результатам упорной борьбы:

1 место — г. Можайск;

2 место — г. Наро-Фоминск;

3 место — г. Руза.

Особое внимание привлекла 75-летняя Татьяна Пименова из Волоколамска — самый старший участник соревнований. Ее пример вдохновляет и доказывает, что возраст не является преградой для активного образа жизни и спортивных достижений.

Все команды сражались с полной самоотдачей, демонстрируя мастерство, стратегическое мышление и командный дух. Итоги зонального этапа определят тех, кто продолжит борьбу за победу в финале, который пройдет в городе Подольске.

В ведомстве добавили, что проект «Активное долголетие» реализуется по инициативе Губернатора Московской области Андрея Воробьева. В рамках проекта проходят не только экскурсионные программы, но и спортивные, творческие и иные бесплатные мероприятия, направленные на поддержание активного образа жизни среди жителей пожилого возраста. Стать участниками проекта могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.