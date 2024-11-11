В Наро-Фоминске прошел проект о специальной военной операции

Стипендиатка Губернатора Московской области Вероника Ионова представила проект, — выставку стендов с фотографиями героев и концертную программу, посвященную женам участников СВО.

В холле все желающие могли увидеть стенд с фотографиями участников специальной военной операции.

После фотовыставки героев-участников СВО начался концерт-вернисаж, который был посвящен не только участникам специальной военной операции, но и членам их семей. В концерте приняли участие: участники детской хореографической школы имени Ирины Зайцевой, а также Юлия Зимина, жена участника специальной военной операции. Юлия исполнила песню, слова которой были взяты из сообщений, которые приходили ей от мужа, когда он выходил на связь.

Девиз проекта — Победа будет за нами!

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции „Доброе дело“, и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.