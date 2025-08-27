В Наро-Фоминске продолжаются масштабные работы по модернизации уличного освещения

Специалисты отдела благоустройства и контроля за содержанием дворовых территорий территориального управления Наро-Фоминск провели инспекцию установки новых опор освещения на улицах Новикова и Луговой. В рамках губернаторской программы «Формирование комфортной городской среды», МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство» установило здесь 18 современных опор и 48 трехрожковых светильников, которые теперь ярко освещают большую территорию, делая ее безопасной, комфортной и эстетичной. Важно отметить, что для предотвращения обрыва проводов, протянутых по воздуху, было также проведено кронирование деревьев.

Эти работы — часть комплексной стратегии по улучшению городской среды, реализуемой под непосредственным контролем главы городского округа Романа Шамнэ, для которого благоустройство и повышение качества жизни жителей являются ключевыми приоритетами.

Работы по модернизации освещения охватывают весь город: уже завершены работы подрядной организации в так называемом Мальковском квадрате, на улице Маршала Жукова, к началу сентября завершатся работы на улице Пешехонова. В поселке дома отдыха Бекасово установили и ввели в эксплуатацию 19 железобетонных опор и светильников, по Кривоносовскому проезду — 15 опор и 25 светильников, а также на улицах Латышская и Профсоюзная — 20 опор и 53 светильника.

Благоприятный сезон для благоустройства улиц и дворов продолжается.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий, 150 из них — в 2025 году.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.