В Наро-Фоминске появится улица им Михаила Федоровича Столбова

История Наро-Фоминска тесно связана с историей шелкового комбината, когда-то бумагопрядильной мануфактурой, положившей начало образованию и развитию города на реке Нара. Нарофоминцы помнят и чтут имена тех, кто трудился во славу города, оставил свой след в его жизни и судьбах горожан. Михаил Федорович Столбов — один из таких людей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Нарофоминцы помнят и чтут имена тех, кто трудился во славу города, оставил свой след в его жизни и судьбах горожан. Михаил Федорович Столбов — один из таких людей.

Родился он в 1911 году в городе Яхрома, где на прядильно-ткацкой фабрике трудились его родители. Трудовой путь Михаила Федоровича начинался тоже на фабрике. А потом началась Великая Отечественная война. Он воевал с 1942 по 1945 год. Как и у всех современников, характер будущего руководителя предприятия формировался в сложное для страны время. Родина оценила его подвиги государственными наградами, самая высокая из них — Орден Красной Звезды. В мирное время работая на руководящих должностях в текстильной промышленности в городах Дедовск и Щелково, он получил высшее образование. В 1959 году он был назначен директором Наро-Фоминской прядильно-ткацкой фабрики. Михаил Федорович умел ставить конкретные цели, умел спрашивать результат. Те годы, когда он руководил фабрикой, ознаменованы ростом предприятия и подъемом производства, строительством жилья и детских садов в городе. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 апреля 1971 года за успехи в труде М. Ф. Столбов был награжден правительственной наградой — Орденом «Знак почета». С поста директора он уволился в 1972 году, до сих пор люди помнят его и уважают память о нем.

Комиссия Наро-Фоминского городского округа по увековечиванию выдающихся личностей приняла решение одну из улиц в новом жилом квартале Наро-Фоминска назвать именем Михаила Федоровича Столбова.

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