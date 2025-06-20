В Наро-Фоминске модернизируют уличное освещение

В Наро-Фоминске продолжается работа по улучшению городской инфраструктуры. На этот раз внимание уделили улице Маршала Жукова Г. К., дома № 12, 12а, 12б, 14,14а., где пройдет модернизация уличного освещения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Этот двор — одно из самых уютных и оживленных мест в городе. Здесь всегда много детей, играющих на площадках, и местных жителей, которые любят проводить время на свежем воздухе. Сам двор в народе называют «Наро-Фоминским квадратом». Новые энергоэффективные фонари сделают территорию еще более комфортной и безопасной в темное время суток.

Работы включают:

установку 22 новых девятиметровых металлических опор;

замену 46 старых шестиметровых опор со светильниками на новые.

Жители отмечают, что обновленное освещение не только улучшит видимость, но и добавит уюта в их любимый двор. Работы проведутся в рамках программы благоустройства, и их завершение ожидается в конце июля этого года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.