В Наро-Фоминске 2 детям-сиротам вручили жилищные сертификаты

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжается в городском округе Наро-Фоминск. 30 августа сразу 2 детям-сиротам, достигшим совершеннолетия, в торжественной обстановке были вручены сертификаты на приобретение собственных квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Помощь детям-сиротам находится под постоянным вниманием местной прокуратуры. Ее руководители не пропускают подобные мероприятия и обязательно со своей стороны контролируют процесс передачи, а также консультируют и дают напутствие получателям жилищных сертификатов.

«Идти к своим целям героиням сегодняшнего события Виктории и Анастасии теперь будет намного проще. Обе счастливые обладательницы сертификатов уже присмотрели себе квартиры и находятся в предвкушении предстоящих изменений интерьера.

Государственная программа поддержки детей-сирот помогла уже многим молодым людям. Только за этот год это восьмое и девятое вручение сертификатов на приобретение жилья в Наро-Фоминском городском округе. Все предыдущие счастливые обладатели заветных документов уже обживаются в собственных квартирах, воплотив самую заветную мечту», — рассказала заместитель главы Наро-Фоминского округа Светлана Малыхина.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.