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В МЖД опровергли информацию о горящих вагонах грузового поезда

Информация о горящих вагонах грузового поезда на станции Воскресенск не соответствует действительности. Это были плановые учения, а не пожар, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (филиал ОАО «РЖД»).

«Фото были сделаны 26 декабря во время плановых учений, в которых приняли участие команды пожарных поездов», — говорится в сообщении.

В некоторых телеграм-каналах появилась информация и возгорании вагонов грузового поезда на станции Воскресенск. На опубликованных фото видно много дыма или работающих пожарных с шлангами.

Ранее электробус загорелся на улице Дмитрия Ульянова в Москве. Очевидцы запечатлели сильное пламя. На опубликованных кадрах заметны отблески пламени.