В мытищинской школе № 9 состоялось мероприятие в рамках проекта «Наставник Z»

Он также объяснил предпосылки и геополитическое значение специальной военной операции, поделился личными впечатлениями о текущих событиях и продемонстрировал видеоматериалы, которые снял сам.

Как отмечала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, Валерий Калинин основал в Мытищах музей, посвященный подвигу и героизму участников СВО. Он очень трепетно относится к судьбе солдат, поэтому решил собрать информацию о них, сам регулярно ездит «за ленточку» с гуманитарной миссией. Главная его цель не просто собрать экспонаты, а сохранить истории наших защитников и рассказать об этом следующим поколениям.

Проект «Наставник Z» развивается по всей России. Ветераны специальной военной операции из Мытищ стали одними из первых участников этой масштабной образовательной инициативы. В рамках проекта они работают с молодежью на базе учебных заведений, проводят мастер-классы, открытые уроки, занятия по тактической медицине и первой помощи.

«Наставник Z» уже реализуется в 13 регионах России. Цель проекта — дать ветеранам возможность передавать свой жизненный опыт и ценности молодым людям. Он помогает ветеранам СВО развивать профессиональные навыки в педагогике, коммуникациях и публичных выступлениях, а также осваивать современные методы работы с подростками, проводить практические занятия и интерактивные встречи.

В ходе мероприятия был проведен мастер-класс по тактической медицине, который познакомил школьников с основами оказания первой помощи в экстремальных ситуациях.

Валерий Калинин также рассказал о буднях российских военнослужащих, жизни мирного населения освобожденных территорий и об изменениях, происходящих в Донбассе. Лекция стала частью цикла мероприятий по патриотическому воспитанию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.