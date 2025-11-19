В Мытищах завершили реконструкцию театра драмы и комедии «ФЭСТ»

На текущей неделе театр драмы и комедии «ФЭСТ» в Мытищах получил официальные документы, подтверждающие соответствие установленным требованиям выполненных строительно‑монтажных работ. Теперь здание готовится к следующему важнейшему шагу — вводу объекта в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Как отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, для театральной труппы начинается ответственный и волнительный этап. Артистам предстоит переехать в обновленное здание, начать репетиции на новой сцене и освоить современное оборудование.

О дате начала показов спектаклей зрители смогут узнать из официальных источников театра драмы и комедии «ФЭСТ».

Приятные перемены коснулись не только самого здания: преобразился и прилегающий к театру сквер. На данный момент основные работы по благоустройству завершены — в ближайшее время будет запущено уличное освещение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.