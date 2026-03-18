В Мытищах школьники испекли кексы на мастер-классе
Фото - © Министерство образования Московской области
Кулинарный мастер-класс для третьеклассников прошел 18 марта в гимназии №16 в Мытищах. Дети испекли и украсили кексы под руководством профессионалов в рамках проекта по формированию культуры питания, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
Интерактивное занятие организовали операторы питания, входящие в союз развития социального питания «СоюзСоцПит». Проект направлен на формирование полезных пищевых привычек, развитие навыков приготовления пищи и знакомство школьников с профессией повара.
В формате живого общения технолог оператора питания Оксана Соколовская рассказала детям об истории кексов, важности выбора качественных продуктов и основах кулинарного мастерства.
«Использование полезных и натуральных ингредиентов является залогом здоровья», — пояснила Соколовская.
Под руководством специалистов ученики освоили приготовление теста, научились формировать и выпекать изделия, а также украшать их цветной глазурью. По итогам занятия школьникам вручили сертификаты юных кулинаров.
В ведомстве отметили, что проект впервые запустили в Подмосковье в 2026 году. Мастер-классы уже прошли в городских округах Мытищи, Балашиха и Серпухов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.
«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.