В Мытищах школьники испекли кексы на мастер-классе

Кулинарный мастер-класс для третьеклассников прошел 18 марта в гимназии №16 в Мытищах. Дети испекли и украсили кексы под руководством профессионалов в рамках проекта по формированию культуры питания, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Интерактивное занятие организовали операторы питания, входящие в союз развития социального питания «СоюзСоцПит». Проект направлен на формирование полезных пищевых привычек, развитие навыков приготовления пищи и знакомство школьников с профессией повара.

В формате живого общения технолог оператора питания Оксана Соколовская рассказала детям об истории кексов, важности выбора качественных продуктов и основах кулинарного мастерства.

«Использование полезных и натуральных ингредиентов является залогом здоровья», — пояснила Соколовская.

Под руководством специалистов ученики освоили приготовление теста, научились формировать и выпекать изделия, а также украшать их цветной глазурью. По итогам занятия школьникам вручили сертификаты юных кулинаров.

В ведомстве отметили, что проект впервые запустили в Подмосковье в 2026 году. Мастер-классы уже прошли в городских округах Мытищи, Балашиха и Серпухов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.